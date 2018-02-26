Александр Проханов отмечает 80-летний юбилей

26 февраля российский писатель, публицист, журналист, общественный деятель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов отмечает 80-летие.

Проханов родился 26 февраля 1938 года в Тбилиси (Грузия) в семье служащих. В 1960 году окончил Московский авиационный институт, работал инженером в НИИ. На последнем курсе вуза стал писать стихи, пробовал себя в прозе.

Проханов - председатель и один из учредителей Изборского клуба (сообщества экспертов, изучающих внутреннюю и внешнюю политику России).

Член Общественного совета при министерстве обороны РФ.

Соучредитель Международной литературно-медийной премии имени Олеся Бузины. Награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного знамени, Дружбы народов, отличительным знаком "За службу на Кавказе".

С юбилеем Проханова поздравили многие политики, деятели культуры, общественные деятели.

"Щедрая природа и судьба подарили Вам крепкие русские корни, глубокие духовные основы и беззаветную преданность Советской традиции - только так могла состояться огромная, незаурядная личность - властитель дум нескольких поколений русских патриотов", - говорится, в частности, в поздравлении Геннадия Зюганова.

"Ваша деятельность в последние годы представляет огромную важность для нашей страны, потому что вы представляете собой выдающуюся фигуру писателя, литератора, общественного деятеля, который борется за нашу Россию, за её развитие, за укрепление патриотических ценностей в стране, за совершенствование науки и технологий, за то, чтобы вернуть нашей стране её действительное значение в мировой экономике и в мировой общественной деятельности", - отмечается в поздравлении Жореса Алферова.

Захар Прилепин назвал Проханова "определяющим человеком для серьезной части нашего поколения".

"Александр Проханов - совершенно уникальный человек. Он представляет собой ту форму открытого патриотизма, ту форму живой и динамичной, органичной русской идентичности, которой нам удивительно не хватает. С одной стороны, он человек крайне консервативный, и его взгляды могут быть образцовыми для любого консерватора. Но с консервативностью у него сочетаются авангардные идеи. Это сочетание консерватизма и вектора модернизации делает Проханова неповторимой фигурой, которая для современной России жизненно необходима", - заявил в поздравлении Александр Дугин.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям, желает Александру Андреевичу быть столь же оригинальным и самобытным писателем, Мастером слова, тонко чувствовать и понимать душу родной страны.