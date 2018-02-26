Глава IBU назвал справедливым решение провести этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, заявил, что считает справедливым решение сохранить проведение в Тюмени заключительного этапа Кубка мира по биатлону в этом сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на Inside the Games.

"Я не могу сказать, что мы проявили мягкость [приняв решение сохранить этап], мы поступили правильно. Мы действовали согласно данным, которые у нас были, и наша совесть чиста, я полностью уверен в том, что мы делаем. Мы наказали Россию многими другими способами, и ограничение Союза биатлонистов России в правах сохранится по крайней мере до конца текущего сезона. Я думаю, что это [негативная реакция ряда биатлонистов на решение IBU] может быть следствием отсутствия понимания проблематики ситуации", - приводит издание слова главы IBU.

По мнению Андерса Бессеберга, спортсмены будут отказываться от соревнований до тех пор пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не придет в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом.

Напомним, ранее Федерация биатлона США заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. Решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени они считают "совершенно неприемлемым". Также о бойкоте соревнований заявляли сборные Канады и Чехии.

Как сообщало Накануне.RU, 13 февраля Международный союз биатлонистов провел заседание Исполкома на котором принял решение оставить за уральскими регионами проведение этапа Кубка мира.

Соревнования седьмого этапа Кубка пройдут в Увате (9 марта – 11 марта), восьмого – в Ханты-Мансийске (13 – 17 марта), девятого – в Тюмени (20 марта – 25 марта).