Трактор с двумя пермяками провалился под лед на необорудованной для поездок переправе

На реке Сылва вблизи села Старые Ляды трактор Т-75 с двумя пермяками на борту провалился под лед, сообщили Накануне.RU в пермской краевой службе спасения.

Трагедия произошла 24 февраля на расстоянии около километра от села. Пострадавшие рассказали, что трактор утонул во время езды по застывшей реке по необорудованной для этих целей переправе. Двоих пермяков эвакуировали со льда. У одного из них диагностировали сильное переохлаждение. Позже им передали найденные на льду вещи.

Трактор остался на большой глубине, и достать его – большая проблема, отметили спасатели.