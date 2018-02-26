Предупреждение. В Свердловской области ожидается аномально-холодная погода

В последние дни февраля в Свердловской области ожидается похолодание. Синоптики уже объявили предупреждение об аномально-холодной погоде, сообщили Накануне.RU в Уралгидромете.

С 26 по 28 февраля днём в области ожидается от -9 до -23 градусов по Цельсию, а ночью от -16 до -35 градусов. В отдельных районах ожидается метель и изморось. Облачно с прояснениями, местами умеренный снег.

Что касается Екатеринбурга, то столбик термометра днём будет показывать от -11 до -13, а ночью от -16 до -21 градуса по Цельсию.

"В связи с опусканием арктического воздуха в умеренные широты на севере Свердловской области и в Пермском крае 26-28 февраля ожидается аномально-холодная погода", - предупредили синоптики.