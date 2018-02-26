В Шадринске открыли памятник полицейским, погибшим в Ингушетии и Чечне

В Шадринске открыли памятник полицейским, погибшим при исполнении служебного долга в Чечне и Ингушетии.

На открытии памятника присутствовали первый заместитель главы администрации Шадринска Виктор Ермишкин, спикер Шадринской городской думы Анатолий Черных, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, руководство и личный состав городского отдела МВД, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

"Собравшиеся почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили цветы к памятнику. В этот день присутствующие вспоминали сотрудников органов внутренних дел - Александра Малафеева, погибшего 2 июля 2008 года в Ингушетии, и Александра Тимашева, погибшего 26 мая 2001 года в Чечне", - добавили в полиции.