"Аэрофлот" обвинил диспетчеров Шереметьево в массовых задержках рейсов

В "Аэрофлоте" заявили, что около 1,6 тысячи самолетов авиакомпании 11 и 12 февраля сели с опозданием в московском аэропорту Шереметьево из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку, возникшего из-за проблем с прокладыванием маршрутов диспетчерами. Об этом говорится в письме гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева к главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения​" Игорю Моисеенко, пишет "Коммерсантъ".

В авиакомпании подтвердили отправку письма.

Топ-менеджер авиаперевозчика подчеркнул, что из-за "ненадлежащего векторения" самолетов авиадиспетчерами пунктуальность прибытия рейсов "Аэрофлота" снизилась на 14,7%. Савельев также добавил, что пребывание лайнеров в зоне ожидания увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета.

"Аэрофлот" опасается, что опоздания рейсов могут спровоцировать дополнительные проверки компании прокуратурой. Кроме того, она несет дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы.

Гендиректор "Аэрофлота" подчеркнул, что если ситуация не изменится, то компания обратится в суд.

Представитель ФГУП на запрос издания ответил, что корпорация проводит анализ по всем случаям, перечисленным в письме, разбор в целом займет около двух недель. В госкорпорации не согласились с высказанной Савельевым критикой и заверили, что самолеты "Аэрофлота" отправляются в зону ожидания, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку, поскольку взлетно-посадочные полосы заняты, очищаются от снега или на них заливаются швы. Во ФГУПе добавили, что из-за реконструкции терминального комплекса аэропорта его пропускная способность ограничена.

По словам источников издания, между авиакомпанией, аэропортом и ФГУПом согласован сценарий действий в разных погодных условиях. Так, при хорошей погоде Шереметьево может обслуживать 65 взлетно-посадочных операций в час, при плохой - 36. Собеседники "Коммерсанта" заверяют, что в настоящее время аэропорт ограничивается 50 операциями в час, из-за чего возникают задержки.

Несогласованность работы ФГУПа и Шереметьево в начале зимы, когда в Москву пришла снежная погода, привела к задержкам сотен рейсов.

Напомним, в конце 2017 года "Аэрофлот" жаловался на ФГУП из-за задержек, но тогда их основной причиной указывалась работа новой системы управления полетами над Москвой, которая так и не смогла сбалансировать потоки самолетов.