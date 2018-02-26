В Иркутской области столкнулись молоковоз и лесовоз: погибли три человека

В Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Авария произошла сегодня утром вблизи деревни Худорожкино в Черемховском районе.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, по предварительной информации, грузовик-молоковоз "Хендай", двигаясь в сторону Иркутска, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с попутным лесовозом "КамАЗ" с прицепом. От удара бревна, находившиеся в прицепе, деформировали кабину молоковоза.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры к ликвидации последствий ДТП.