"Гордость Свердловской области": Евгений Куйвашев поздравил Дацюка с олимпийским "золотом"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сборную России по хоккею с олимпийским золотом. Отдельно он поздравил нападающего сборной России уральца Павла Дацюка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Наши хоккеисты - олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка. Павел - гордость Свердловской области, его имя носит хоккейная арена в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро смогу поздравить его лично и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам", - пишет на своей странице в социальной сети губернатор.

Напомним, 25 февраля олимпийская сборная России в финальном матче по хоккею на Играх в южнокорейском Пхенчхане со счетом 4:3 обыграла сборную Германии. Эта победа стала первой за последние 26 лет именно в рамках Олимпийских Игр.