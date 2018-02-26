На Южном Урале коллектор угрожает заемщикам уголовным делом и тюремным заключением

Челябинские эксперты ОНФ выявили новую сомнительную схему взыскания долгов в работе коллекторов одного из банков. Заемщикам угрожают тюремным сроком, если они не погасят долг. Выявлено уже пять аналогичных случаев, при этом заемщики являются клиентами одного банка. Теперь общественники намерены обратиться в правоохранительные органы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

В ОНФ на действия банка пожаловалась одна из клиенток. Она рассказала, что коллекторы неоднократно приезжали к ней домой, пытались проникнуть в квартиру, атаковали по телефону. Звонки продолжают поступают по несколько раз в ежедневном режиме, звучит заученный текст, угрозы тюремного заключения.

Как рассказал член регионального штаба ОНФ Вячеслав Курилин, пенсионерке начали поступать звонки с разных телефонных номеров.

"Некий роботизированный голос представляется Ольгой Павловной и сообщает, что якобы от банка поступило заявление о невыплате кредита, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Если долг не будет погашен в срочном порядке, то начнется следствие по делу и судебные разбирательства. Для пенсионерки эта информация была шокирующей. Из-за регулярных стрессов женщина вынуждена принимать седативные средства", - отметил он.

Общественник напомнил, что для возбуждения уголовного дела необходимо соблюсти определенную процедуру, провести дознания, следственные мероприятия, определить стороны дела, сам факт и размер долга.

"Сотрудник правоохранительных органов не может звонить заемщикам и вынуждать их заплатить конкретную сумму определенному финансовому учреждению, а также связаться с конкретным сотрудником этого банка. Мы передадим выявленные факты в правоохранительные органы, а также обратимся с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации", – подчеркнул он.