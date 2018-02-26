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Экс-губернатор Юрченко, получивший условный срок, в "ступоре" от приговора
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Василий Юрченко, губернатор новосибирской области (2010) | Фото: politline.ru

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко заявил о "ступоре" от приговора суда первой инстанции.
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Новосибирский областной суд 21 февраля начал рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Юрченко Центрального районного суда Новосибирска от 20 октября 2017 года. Как сообщало Накануне.RU, суд признал экс-губернатора Новосибирской области виновным в превышении полномочий. Он приговорен к трем годам условного заключения.

Приговор обжаловали адвокаты Юрченко, они добиваются полного оправдания экс-чиновника.

В суде Юрченко заявил об отсутствии в его деле состава преступления.

Описывая свое отношение к приговору, экс-губернатор привел в пример состояние персонажа анекдота – военного переводчика, которому генерал задал вопрос, как он переведет на английский язык слов "конь", если в этом языке нет мягкого знака.

"Вот я нахожусь в таком же ступоре как лейтенант-переводчик, когда прочитал в приговоре Аллы Юрьевны Веселых, что, проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности Юрченко. При наличии всех доказательств в деле сделать такой вывод", - цитирует Юрченко РИА Новости.

Напомним, в марте 2014 года Юрченко был уволен с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия", а в мае против него возбудили уголовное дело: сперва о халатности, которое отменили, а затем, в августе, - о превышении полномочий. По версии обвинения, Юрченко своими действиями нанес вред принадлежавшему Новосибирской области ОАО "ГазТрансКом", которое в результате недополучило доход в размере не менее 14 млн рублей.

Для возмещения ущерба по уголовному делу была арестована недвижимость экс-губернатора: загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также на баню и помещение в Новосибирске.

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26.02.2018 08:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.10.2017 12:51 Мск
Экс-губернатор Юрченко получил три года условно

Ранее 19.10.2017 11:08 Мск
Недвижимость экс-губернатора Юрченко арестована для возмещения ущерба








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Экс-губернатор Юрченко, получивший условный срок, в "ступоре" от приговора
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