Экс-губернатор Юрченко, получивший условный срок, в "ступоре" от приговора

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко заявил о "ступоре" от приговора суда первой инстанции.

Новосибирский областной суд 21 февраля начал рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Юрченко Центрального районного суда Новосибирска от 20 октября 2017 года. Как сообщало Накануне.RU, суд признал экс-губернатора Новосибирской области виновным в превышении полномочий. Он приговорен к трем годам условного заключения.

Приговор обжаловали адвокаты Юрченко, они добиваются полного оправдания экс-чиновника.

В суде Юрченко заявил об отсутствии в его деле состава преступления.

Описывая свое отношение к приговору, экс-губернатор привел в пример состояние персонажа анекдота – военного переводчика, которому генерал задал вопрос, как он переведет на английский язык слов "конь", если в этом языке нет мягкого знака.

"Вот я нахожусь в таком же ступоре как лейтенант-переводчик, когда прочитал в приговоре Аллы Юрьевны Веселых, что, проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности Юрченко. При наличии всех доказательств в деле сделать такой вывод", - цитирует Юрченко РИА Новости.

Напомним, в марте 2014 года Юрченко был уволен с поста губернатора с формулировкой "в связи с утратой доверия", а в мае против него возбудили уголовное дело: сперва о халатности, которое отменили, а затем, в августе, - о превышении полномочий. По версии обвинения, Юрченко своими действиями нанес вред принадлежавшему Новосибирской области ОАО "ГазТрансКом", которое в результате недополучило доход в размере не менее 14 млн рублей.

Для возмещения ущерба по уголовному делу была арестована недвижимость экс-губернатора: загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также на баню и помещение в Новосибирске.