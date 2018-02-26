Самолёт из Екатеринбурга в Москву не смог вылететь вовремя из-за пореза колеса

В минувшее воскресенье, 25 февраля рейс авиакомпании "Победа" был задержан на 10 часов. Самолёт из Екатеринбурга в Москву не смогу вылететь из-за неисправности колеса. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, вылет был назначен на 11.05 утра воскресенья, но пассажиры смогли улететь только в 21.24, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У самолета после его посадки в Кольцово был обнаружен порез колеса. Сейчас колесо меняют на новое", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Победа".

Отметим, что ранее авиакомпания "Победа" была наказана за нарушение Федеральных авиационных правил при задержке рейсов, а летом 2017 года "Победа" была оштрафована за нарушение прав потребителей после проверки свердловского Роспотребнадзора. Пассажиру, купившему билет на рейс, было отказано в перевозке из-за отсутствия мест на борту самолета из-за перепродажи билетов.