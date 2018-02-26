Борис Дубровский поздравил воспитанников челябинского хоккея с олимпийским "золотом"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил поздравительные телеграммы в адрес главного тренера сборной России Олега Знарка и воспитанников южноуральского хоккея Вячеслава Войнова, Никиту Нестерова, Николая Прохоркина и Егора Яковлева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Спасибо за мужество и проявленный характер! Вся страна следила за финальным поединком, который складывался по драматичному сценарию. Вы – победители, гордость страны и Южного Урала, вырастившего таких замечательных сыновей. Уверен, впереди – еще огромное количество достижений и ярких побед", - отметил Борис Дубровский.

Главный тренер сборной России Олег Знарок родился в Усть-Катаве и выступал за челябинский "Трактор". На Южном Урале живут его отец и родной брат.

Уроженцы Челябинска, защитник сборной России Вячеслав Войнов и Никита Нестеров выступали за хоккейный клуб "Трактор". 24-летний нападающий Николай Прохоркин является воспитанником челябинского "Мечела", а 26-летний защитник сборной России Егор Яковлев – воспитанником магнитогорского "Металлурга".