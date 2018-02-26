Григорий Явлинский посетит в Перми кондитерскую фабрику "Софья"

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский сегодня прибудет с визитом в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.

В 12.30 политик посетит кондитерскую фабрику "Софья", где ознакомится с производством фабрики и встретится с сотрудниками предприятия.

В 18.00 Григорий Явлинский встретится с пермяками в отеле "Урал" и ответит на их вопросы.

Ранее Григорий Явлинский побывал в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Саратове, Ростове-на-Дону, Самаре, Пскове, Великом Новгороде, Московской области.

Отметим, что в Пермь также собирается приехать российский предприниматель и политический деятель Павел Грудинин.