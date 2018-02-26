В Екатеринбурге будут судить рабочего, из-за которого его коллеге ампутировали ногу

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом из-за нарушения правил охраны труда, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью другому работнику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый допустил нарушение по порядку действий, предусмотренных схемой строповки. В результате допущенных нарушений, один из работников получил тяжелую травму. Потерпевшему пришлось ампутировать голень левой ноги.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье – один год лишения свободы.