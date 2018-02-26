Игроков хоккейной команды мэрии "Екатеринбург-2" обокрали прямо во время матча

В Верхней Пышме обокрали игроков хоккейной команды "Екатеринбург-2", которые представляют молодежный состав администрации уральской столицы.

Инцидент произошел 25 февраля во время матча за выход в финал Кубка Пышмы. После того, как спортсмены вернулись в раздевалку, выяснилось, что у них исчезли кошельки и мобильники. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что в раздевалку заходила некая женщина. Сейчас ее ищут. Подано заявление в полицию.

"В дежурную часть территориального отдела внутренних дел сообщение о данном факте поступило в 17 часов 15 минут. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Сыщики опросили очевидцев и анализируют видео с камер наблюдения, устанавливается личность гражданки. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что будет дана оценка и службе безопасности предприятия, где случился данный инцидент.