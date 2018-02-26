Алло, мы ищем кадры! Зауральские энергетики отправились в рейд по региональным вузам

Энергетическая компания СУЭНКО начала активно сотрудничать с зауральскими вузами, основная цель - поиск специалистов, востребованных в электроэнергетической отрасли.

На сегодняшний день уже заключены соглашения с КГУ, КГСХА, филиалом КГСХА в Петухово и филиалом Курганского технологического колледжа в Шатрово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУЭНКО.

"Сотрудничество будет выстраиваться по трем основным направлениям: образовательный процесс, научно-исследовательская и профориентационная деятельность. Обширный перечень совместных с учебными заведениями мероприятий включает кураторскую и экспертную деятельность опытных специалистов-энергетиков, актуализацию тем научных работ и учебных программ, участие в работе экзаменационных комиссий, практики для учащихся, стажировки преподавателей на производстве и многое другое", - отметили в организации.

Аналогичную работу СУЭНКО проводят и в Тюменской области. Так, представители кафедры электроэнергетики Тюменского индустриального университета недавно посетили учебно-тренировочный полигон филиала Западные электрические сети, расположенный в Мишкино, где оценили возможность проведения там практических занятий в рамках реализации практико-модульного обучения.