Итальянский банк Intesa Sanpaolo продолжает переговоры по участию в финансировании "Арктик СПГ-2"

Итальянский банк Intesa Sanpaolo продолжает переговоры по вопросу участия в строительстве завода "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа.

По словам председателя совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико, банк финансирует и будет финансировать все заявленные проекты, которые не являются санкционными.

"В частности, продолжаем работу в рамках сотрудничества с "Независимой нефтегазовой компанией" по проекту "Пайяха". Ведем очень продуктивные переговоры с "Новатэком" и другими заинтересованными лицами по проекту "Арктик СПГ-2". На данном этапе этот проект не очень разработан, имеется в виду в качестве уже готовой финансовой сделки, но мы кропотливо над ним уже работаем", — сказал Фаллико в интервью РИА Новостям.

Напомним, в ходе телеконференции с инвесторами глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил о возможном вхождении в проект государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Этот вопрос прорабатывается. По планам НОВАТЭКа доля внешнего финансирования может быть меньше 55%.

"Арктик СПГ-2" - будет построен на базе Утреннего месторождения. Мощность трех линий составит до 19,8 млн т, первая линия будет запущена в 2022г.