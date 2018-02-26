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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
22.02.2018
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Задержан директор застройщика "Первого пермского микрорайона"
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Перми задержали директора компании "Камстройинвест" Алексея Лобанова, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Его задержали 22 февраля", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе краевого УМВД.

По некоторым данным, ему вменяют кражу денег у участников долевого строительства.

Напомним, сдать 12 трехэтажных домов в селе Лобаново застройщик, компания "Камстройинвест", должен был еще в 2015 г. Однако широко разрекламированный проект обернулся банкротством компании. В начале августа 2017 г. суд признал организацию банкротом. Оставшиеся без жилья люди неоднократно выходили на митинги и объявляли голодовку. Для решения проблемы краевые власти приняли закон о государственной поддержке дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство домов. Теперь льготные категории собственников смогут получить субсидии на достройку своих квартир. Министерство строительства и архитектуры ведет системную работу с дольщиками - с октября прошлого года работает "фронт-офис", где обманутым участникам строительства оказывают консультации по вопросам достройки проблемных объектов и по юридическим вопросам.

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26.02.2018 07:53 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
09:53 Екб


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Задержан директор застройщика "Первого пермского микрорайона"
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