Задержан директор застройщика "Первого пермского микрорайона"

В Перми задержали директора компании "Камстройинвест" Алексея Лобанова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Его задержали 22 февраля", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе краевого УМВД.

По некоторым данным, ему вменяют кражу денег у участников долевого строительства.

Напомним, сдать 12 трехэтажных домов в селе Лобаново застройщик, компания "Камстройинвест", должен был еще в 2015 г. Однако широко разрекламированный проект обернулся банкротством компании. В начале августа 2017 г. суд признал организацию банкротом. Оставшиеся без жилья люди неоднократно выходили на митинги и объявляли голодовку. Для решения проблемы краевые власти приняли закон о государственной поддержке дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство домов. Теперь льготные категории собственников смогут получить субсидии на достройку своих квартир. Министерство строительства и архитектуры ведет системную работу с дольщиками - с октября прошлого года работает "фронт-офис", где обманутым участникам строительства оказывают консультации по вопросам достройки проблемных объектов и по юридическим вопросам.