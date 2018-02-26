Полиция пока не считает взрыв в британском Лестере терактом

Признаков того, что в Лестере был совершен теракт, пока нет, заявила британская полиция.

"Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент станет предметом совместного с противопожарной службой расследования. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе указаний на теракт нет", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

По данным пожарной службы, в двухэтажном доме после взрыва произошло обрушение. Очевидцы сообщили, что "здание выглядит полностью разрушенным". Шесть человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

22 мая 2017 года во время концерта певицы Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт. Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что на стадионе "Манчестер Арена" прозвучали два "звука, похожие на взрывы". Позже стало известно, что в результате инцидента погибли 19 человек, и около 50 пострадали.