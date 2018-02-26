Агрохолдинг братьев Ананьевых просит поддержки у Правительства из-за проблем "Промсвязьбанка"

Агрохолдинг "Белая птица" на 99% контролируется кипрской Stephont Developments Ltd, бенефициарами офшора участники рынка называют бывших владельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых) испытывает проблемы с оборотными средствами из-за проблем в "Промсвязьбанке". Бизнес "Белой птицы" держался на дешевых кредитах ПСБ.

Губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей уведомили правительство о проблемах находящихся в их регионах предприятий ГК "Белая птица". Нехватка оборотных средств может привести к снижению производства и сокращению персонала, сообщает "Коммерсант". В открытую часть протокола совещания у премьера вопрос по "Белой птице" не вошел. Но, по данным источников издания, премьер Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть меры, которые позволят холдингу продолжить работу.

Как сообщало Накануне.RU, братья Ананьевы владели в "Промсвязьбанке" 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 г. и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В "Возрождении" Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в "Промсвязьбанке". Они также получили предписание выйти из капитала "Возрождения" в течение трех месяцев.