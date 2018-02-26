"Мы этим приговором недовольны": адвокаты фигурантов дела "Дальспецстроя" обжалуют решение суда

Адвокаты фигурантов дела "Дальспецстроя" о злоупотреблениях при строительстве космодрома "Восточный" заявили, что приговоры будут обжалованы.

Ранее в понедельник Дальневосточный окружной военный суд признал виновными фигурантов дела: бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн руб., его сын Михаил - к 5,5 годам, бывший вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов - к шести годам, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин - к семи годам.

"Я сам удивлен приговором <...> Все доводы защиты были подтверждены документами... Будем обжаловать", - сказал адвокат Юрия Хризмана Игорь Анисимов.

Как сообщает ТАСС, не согласилась с приговором и защита Владимира Ашихмина.

"По-прежнему убежден в невиновности своего подзащитного в том преступлении в единственном эпизоде, которое ему вменяют - это злоупотребления при строительстве космодрома "Восточный" <...> Мы этим приговором недовольны <...> Будем отстаивать дальше свою линию защиты путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд РФ. Надеемся если не на оправдание, то хотя бы на смягчение приговора", - сказал адвокат Ашихмина Алексей Слепцов.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что строителям космодрома "Восточный" вновь задерживают зарплату.