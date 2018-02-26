Рогозин: В России появилась новая госпрограмма вооружений

В России подписана государственная программа вооружений на 2018-2028 годы.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует военно-промышленный комплекс, 2018 год станет первым годом реализации программы. Ее объем составит 19 триллионов рублей. По словам Рогозина, документ подписан президентом.

Как отметил вице-премьер, колоссальным отличием новой программы от существующей является то, что в последние месяцы проект госпрограммы вооружений корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. Так, была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Как говорит Рогозин, всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники.

"Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения — все это есть в новой ГПВ. Высокоточные боеприпасы. При этом нельзя закрывать глаза на наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции "глобального удара", на намерения разместить оружие в космосе, а также на развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия. На все это у нас будет достойный ответ, поверьте", — добавил Рогозин, пишет газета "Коммерсант".