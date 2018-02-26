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Новости
26.02.2018 06:47 Мск (08:47 Екб)
политика | В России
СМИ: В Кремле готовятся новые майские указы
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Кремль, администрация президента (2017) | Фото: yablor.ru/

В Кремле обсуждается подготовка новых президентских майских указов, аналогичных тем, что президент РФ Владимир Путин подписал после победы на выборах 2012 года. Об этом сообщили федеральный чиновник и ещё два источника, знакомые с ходом обсуждений проектов документов.
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По данным одного из источников, новые указы готовятся в Администрации президента (АП), их содержание ещё не известно.

"Сбор предложений от министерств для подготовки новых указов идёт", — передаёт РБК слова своего собеседника. Он добавил, что "содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад".

По данным источника, знакомого с ходом разработки экономической программы Путина, подготовкой новых указов может заниматься помощник главы государства Андрей Белоусов. Эта информацию РБК подтвердил федеральный чиновник, по словам которого, документы могут содержать социальные инициативы.

Собеседник издания отметил, что конфигурация экономической программы президента обсуждается на совещаниях у Путина с участием Белоусова, а также главы АП Антона Вайно, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Ожидается, что основные направления будущего экономического плана будут обозначены в послании Федеральному собранию, и центральной темы президентской программы на будущий срок может стать борьба с бедностью.

В частности, Минфин в ходе совещаний предложил реформировать систему социальной поддержки и перейти на адресную соцпомощь, учитывая критерии нуждаемости при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, материальной помощи. Такие меры, как объяснил собеседник издания, предполагают установление планки нуждаемости, пропорциональной величине дохода домохозяйства к прожиточному минимуму.

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26.02.2018 06:47 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
08:47 Екб


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СМИ: В Кремле готовятся новые майские указы
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