МИД РФ: НАТО прекратило военное сотрудничество с РФ по военной линии

Североатлантический альянс (НАТО) прекратил военное сотрудничество с РФ, взяв курс на усиление на восточном фланге против "несуществующей угрозы". Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко.



"Руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов <...> но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии [с Москвой]", — передаёт его слова газета "Известия".

В свою очередь, российская сторона, как отметил дипломат, не уходит от диалога.

Грушко также подчеркнул важность равноправного сотрудничества всех мировых игроков.

"Сегодня понятно, что ни одна организация, даже самая сильная, как НАТО любит себя называть, не способна обеспечить свою безопасность, — сказал дипломат. — Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не угрожает ни одной из стран НАТО, поскольку осуществлено крупнейшее усиление коллективной обороны со времён "холодной войны". Он пояснил, что подобная реакция последовала на "агрессивные действия" Москвы.