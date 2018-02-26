В Североуральске владелец наркопритона получил 1,5 года "строгача"

Североуральский городской суд вынес приговор местному жителю за содержание наркопритона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, преступления были совершены в период с ноября по декабрь 2017 года. Злоумышленник, который являлся потребителем наркотических средств, в своей квартире в доме на улице Октябрьской организовал наркопритон, в котором он вместе со своими знакомыми систематически употреблял наркотики.

33-летний мужчина был ранее неоднократно судим за побои, истязание, угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.