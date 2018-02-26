Рогозин: Антироссийские санкции введены навсегда

Введённые против РФ ограничительные меры останутся навсегда, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"Санкции — это реакция старого матёрого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Вице-премьер подченкрул, что на данный момент антироссийские санкции являются шансом для страны "проявить лучшие черты <...> национального характера".

Кроме того, он отметил "достойную" работу в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), в частности, постоянный рост экспорта вооружений. На данный момент, по словам Рогозина, объём составляет $50 млрд.

"Принимая во внимание неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнёрам по ВТС, работу наших парней, отвечающих за это направление, можно считать более чем достойной", — сказал он.

Напомним, США и Евросоюз (ЕС) ввели экономические санкции против РФ 31 июля 2014 на один год в ответ на действия Москвы, "дестабилизировавшей ситуацию в Украине". Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения. 19 марта 2015 продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

21 июля Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2018 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 февраля ожидается продление пакета санкций Евросоюза в отношении 150 россиян и 38 компаний.

Напомним также, 30 января Минфин США опубликовал "кремлёвский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину. В списке — 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.