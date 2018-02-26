Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута

Юморист из Казахстана Нурлан Сабуров неудачно пошутил в Сургуте, где прошло его выступление.

Участник стэнд-ап шоу на ТНТ пожелал зрительнице "сдохнуть". Во время выступления комика девушка поговорила по телефону, после чего выбежала из зала. Затем артист спросил: "Что это было?" и добавил: "Надеюсь, ты сдохла". В зале раздался громкий смех.

После концерта в социальных сетях жители Сургута начали интересоваться, что же произошло у этой девушки. Как выяснилось позже, ей в момент выступления артиста позвонила мама и сообщила о смерти отца, поэтому девушка покинула зал и направилась домой.

После случившегося пользователи соцсетей раскритиковали юмориста и призвали принести поклоннице извинения, сообщают "Новости Казахстана".