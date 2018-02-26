Британский астронавт сообщил, когда люди освоят Марс

Люди могут уже через 20 лет освоить Марс.

Как сообщил британский астронавт Тим Пик, это станет возможным благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска.

По словам специалиста, успешный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy открыл новую страницу в истории покорения человеком космоса. "Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса", — заявил астронавт.

Он выразил уверенность в том, что ключевую роль в освоении космического пространства сыграет проект международной окололунной станции. Как прогнозирует Пик, строительство станции начнется в 2022 году. В дальнейшем она станет важным узлом для полетов на Марс, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, основные работы по созданию лунной станции начнутся в середине 2020-х годов.