Саратовские коллекторы пригрозили должнице и ее матери групповым изнасилованием

Полиция города Вольск Саратовской области проводит проверку после угроз коллекторов в адрес должников.

22 февраля 22-летняя местная жительница пожаловалась на угрожающие SMS от неизвестных, в которых они обещают устроить ей групповое изнасилование, если она срочно не погасит долг перед микрофинансовой организацией. Кроме того, злоумышленники пообещали таким же образом надругаться и над ее матерью. "У тебя есть полчаса, чтобы вернуть деньги. Если нет, отдашь своим телом", - сказано в первом сообщении. "Давай спишем долг. Петь умеешь? Ртом отработаешь! Нас всего 5! Можешь маму взять", - говорится во втором сообщении.

Девушка сразу обратилась в правоохранительные органы. Сейчас правоохранители выясняют, кто отправлял сообщения.

По предварительным данным, девушка имеет более 20 кредитов, которые она взяла в различных организациях, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, в 2016 году Госдума приняла закон о коллекторах. Ограничить их действия было решено после того, как в Ульяновске коллектор Дмитрий Ермилов поджог дом, кинув в окно бутылку с зажигательной смесью. В результате в больницу был доставлен двухлетний ребенок. Коллектор был обвинен в покушении на убийство двух лиц.