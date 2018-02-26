В Иерусалиме планируют взыскать с церквей более $180 млн

Муниципалитет Иерусалима планирует взыскать с христианских конфессий более $180 млн в качестве налогов с расположенной в городе недвижимости.

Как заявил глава города Нир Баркат, речь идет о долгах за коммерческие площади. "Мы больше не будем требовать от жителей Иерусалима нести это бремя и субсидировать этот колоссальный долг", – отметил мэр.

Власти города потребовали от христианских конфессий платить муниципальные налоги со всей недвижимости, кроме непосредственно церквей. Уже начались аресты счетов. Также чиновники требуют от церквей погасить неустойку за предшествующие годы.

Как заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, планы мэрии Иерусалима затрагивают интересы Русской православной церкви и угрожают ее работе на Святой земле. Он поддержал беспрецедентное решение лидеров греческой, армянской и католической церквей закрыть Храм гроба Господня в знак протеста против действий городских властей.

Священнослужитель пояснил, что, если мэрия не отступится от своих планов, то под налогообложение попадет само здание Русской духовной миссии, официального представительства РПЦ на Святой земле, и многочисленные постройки обширного Горненского монастыря на западной окраине Иерусалима, за исключением расположенных там храмов, сообщает РИА "Новости".