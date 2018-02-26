Российские военные предупредили о готовящейся химатаке в Восточной Гуте

Сирийские террористы в ближайшее время намерены совершить провокацию с использованием отравляющих веществ.

Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон. Там считают, что цель операции - обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения.

Тем временем, выход мирного населения, проживающего в этом регионе, через специально созданные гуманитарные коридоры блокирован террористами. Кроме того, вооруженные формирования подвергли пригород и центральные кварталы Дамаска ракетному и минометному обстрелу. В результате атаки есть раненые, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пять террористических группировок создали в ​сирийской Восточной Гуте единый центр руководства.