Си Цзиньпин может остаться у власти после 2023 года

Центральный комитет Коммунистической партии КНР предложил внести в конституцию страны изменения, отражающие взгляды лидера партии Си Цзиньпина на "новую эпоху" социализма с китайской спецификой.

​Одно из положений касается ликвидации ограничения срока пребывания одного и того же лица на высшем государственном посту — председателя КНР. В действующей редакции основного закона страны на этом посту, который сейчас занимает Си Цзиньпин, нельзя находиться более двух пятилетних сроков. Срок полномочий Си Цзиньпина во главе государства истекает в 2023 году.

В октябре 2017 года XIX съезд КПК порвал со сложившейся традицией и не назвал преемника Си Цзиньпина на высшем государственном посту. Съезд внес в устав партии изменения, отражающие взгляды Си на "новую эпоху" социализма в Китае, в том числе закрепил особую роль Си Цзиньпина в истории Китая. Он стал первым современным лидером, чье имя было вписано в устав Компартии. До нынешнего съезда в уставе по имени были названы только основатель современного Китая Мао Цзэдун и реформатор Дэн Сяопин.

Предложение об изменениях в Конституции прозвучало за день до открытия 26 февраля третьего пленума ЦК Компартии 19-го созыва. На втором пленуме, который прошел 18 и 19 февраля, был одобрен рабочий вариант поправок в Конституцию, однако тогда речь об отмене ограничения сроков для руководителя страны не шла. ​Как сообщило тогда телевидение Китая, поправки в конституцию, одобренные на втором пленуме, вносились впервые с 1978 года.

Они будут опираться на четыре ключевых идеологических принципа: исключительную роль КПК в деле государственного управления, утверждать роль социализма с китайской спецификой, вносить изменения в теоретические положения с учетом новейших тенденций национального и международного развития, утверждать значимость юридических норм и силу закона.

Изменения в ​конституцию могут быть внесены уже на очередной сессии китайского парламента — Всекитайского собрания народных представителей, которая пройдет в марте 2018 года, сообщает РБК.