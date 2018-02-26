Кадыров отреагировал на запрет въезда в Латвию

Действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ряду российских граждан, в том числе и главе Чечни Рамзану Кадырову, "подобны играм на песочной площадке".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. По его словам, Кадыров в ближайшие 30 лет не планирует поездки в Латвию. "Кадыров имеет приглашения о дружественном визите от десятков стран мира", - отметил Каримов. Он выразил сожаление по поводу действий "группы политиков Латвии", которые, по его словам "готовы на все, лишь бы иметь право на писклявый голосочек в хоре, дирижером которого являются США и некоторые западные страны".

Латвийский сейм 8 февраля призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Магнитского. В своем законопроекте сейм осудил Россию, якобы недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции, сообщает РИА "Новости".

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского. Также в списке - бывший сотрудник спецслужб России, подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрей Луговой и многие другие лица.