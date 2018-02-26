Сирийские боевики создали единый центр руководства

Пять террористических группировок, включая "Джабхат Ан-Нусру" (запрещена в России), создали в ​сирийской Восточной Гуте единый центр руководства.

В анклаве также состоят запрещенные в России "Джейш Аль-Ислам", "Ахрар аш-шам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Фаджр Аль-Умма".

Как говорится в заявлении ​Центра примирения враждующих сторон в САР, боевиками "Джейш Аль-Ислам" в тюрьмах, используемых совместно с террористическим формированием "Джабхат Ан-Нусра", удерживаются сотни заложников, среди которых женщины и дети.

Кроме того, со стороны позиций боевиков Аль-Ислама продолжаются минометные обстрелы Дамаска. В результате этого есть пострадавшие среди мирных жителей.

Группа мониторинга установила случаи нарушения перемирия в Алеппо, Латакии и Идлибе, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на всей территории Сирии в течение 30 дней. Турция поддержала данное решение.