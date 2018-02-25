Президент России поговорил по телефону с Макроном и Меркель: обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, сообщает сайт Кремля.
Политики обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в Восточной Гуте.
Центральной темой разговора стало обеспечение гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии.
"Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля резолюцию Совета Безопасности ООН. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции", - говорится в сообщении.
Владимир Путин рассказал своим иностранным коллегам о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии. При этом российский лидер обратил особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок.
Путин, Меркель и Макрон договорились об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии.