Владимир Путин поздравил российских хоккеистов с "золотом" на Олимпиаде в Пхенчхане

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российским хоккеистам, в которой поздравил спортсменов с победой и золотыми медалями, говорится на сайте Кремля.

Как считает российский лидер, дорога к чемпионскому титулу была нелегкой.

"Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться. Эти бойцовские качества всегда отличали нашу ледовую дружину, вели ее к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов", - говорится в тексте телеграммы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 февраля олимпийская сборная России в финальном матче по хоккею на Играх в южнокорейском Пхенчхане со счетом 4:3 обыграла сборную Германии. Эта победа стала первой за последние 26 лет именно в рамках Олимпийских Игр. Немецкое издание Bild назвало поражение своей команды "очень крутым".