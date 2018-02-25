СМИ Германии - о победе российских хоккеистов: "Это самое крутое поражение"

Немецкое издание Bild опубликовало статью, главная тема которой - финальный матч между хоккейными сборными России и Германии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали", - отмечается в материале.

В статье также подчеркивается, что русские были фаворитами, однако немцы навязали настоящую борьбу и играли с большим энтузиазмом.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 февраля олимпийская сборная России в финальном матче по хоккею на Играх в южнокорейском Пхенчхане со счетом 4:3 обыграла сборную Германии. Эта победа стала первой за последние 26 лет именно в рамках Олимпийских Игр.



