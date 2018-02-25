Украинский артист Андрей Данилко предложил киевским властям декоммунизировать образ Верки Сердючки

Известный украинский шоумен Андрей Данилко, больше известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, предложил киевским властям декоммунизировать свое женское альтер-эго - с таким заявлением он выступил после намерения городских начальников снять с крыши его дома на Крещатике пятиконечную звезду, об этом пишут СМИ Украины.

Как отмечает Данилко, если власти хотят декоммунизировать звезду, то пусть декоммунизируют и Верку Сердючку.

"В связи с событиями на Украине хотят на моем доме декоммунизировать звезду. Я говорю - так вы и голову Сердючке тогда оторвите", - приводят слова Данилко украинские СМИ.

Шоумен отметил, что пятиконечная звезда на шпиле его дома никак не связана с советскими символами, а находится там исключительно как неотъемлемая часть его сценического образа.