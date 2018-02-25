На Южном Урале лихач устроил аварию с шестью пострадавшими, четверо из которых дети

В аварии на Южном Урале пострадали шесть человек, среди которых четверо детей.

ДТП произошло по вине лихача - водителя 1986 года рождения, который ехал на "Приоре". Установлено, что он 15 раз подвергался ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Авария произошла на 44 км трассы "Кизильское - Бреды", сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

По невыясненным пока причинам водитель "Приоры" выехал на встречку, где врезался в "Рено Логан" под управлением женщины 1967 года рождения. На трассе шел снег - возможно, из-за него была ухудшена видимость на дороге.

"В результате аварии с различными травмами в больницу госпитализированы оба водителя, а также пассажиры из двух автомобилей - дети 2002, 2008, 2014 годов рождения. Ребенку 2010 года рождения назначено амбулаторное лечение", - добавили в полиции.