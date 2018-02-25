Для российского Военно-морского флота построят новый авианосец

В России разработали проект нового авианосца для ВМФ, об этом сообщили в программе "Военная приемка" на канале "Звезда", передает корреспондент Накануне.RU.

Новая разработка включает в себя не только авианосец - это будет целый комплекс с авиакрылом и системой базирования.

"Стартовая система будет состоять из трамплина и разгонного устройства, тогда как единственный авианосец в составе российского флота "Адмирал Кузнецов" оснащен только трамплином. Полетная палуба нового авианосца будет в два раза больше, чем у "Кузнецова"", - сообщил в эфире "Звезды" начальник НИИ кораблестроения при Минобороны РФ Николай Максимов.

По словам инженеров, новая конструкция позволит значительно увеличить возможности по взлетному весу авиации на корабле. Не исключается такой вариант, что на авианосце будут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57, чьи снимки 25 февраля засек израильский спутник. Однако для этого нужно, чтобы "сушки" были сконструированы в специальной морской версии.

Как сообщало Накануне.RU, в середине лета 2017 года стало известно о том, что Россия займется созданием морского авианесущего комплекса. Его предусматривает указ президента "Основы государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 г.". Приоритетом сбалансированного развития ВМФ России в указе названо "недопущение исключительного превосходства над ним военно-морских сил США и других ведущих морских держав".