Совбез РФ опроверг слухи о том, что самолет Патрушева задействовали для пресечения поставки кокаина из Аргентины

В Совете безопасности РФ прокомментировали сообщения ряда иностранных СМИ о том, что самолет Николая Патрушева в декабре прошлого года якобы был задействован в операции по пресечению поставки кокаина из Аргентины, об этом пишет "Новая газета".

Как отметили в аппарате Совбеза, на самолете Патрушева никогда не перевозятся грузы и почта.

Также в СМИ указаны некорректные сроки визита Николая Патрушева в Аргентину.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.