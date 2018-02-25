Легендарный боксер Майк Тайсон прибыл на Урал. Сегодня, вместе с ещё одним известным боксером, уроженцем Среднего Урала Константином Цзю, он провел открытую тренировку для всех желающих во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Желающих поучаствовать в тренировке было очень много, огромная толпа людей столпилась перед спортивным сооружением задолго до начала.

Тайсон и Цзю выступили в качестве наставников для молодых спортсменов и рассказали про азы бокса, а также продемонстрировали основные приёмы этого вида спорта.

По окончании всем участникам были выданы сертификаты о прохождении тренировки с легендарными мастерами бокса.

"Железный" Майк также рассказал собравшимся свою историю успеха: как он вырос в бедном районе, начал заниматься боксом, встрече с легендарным Мохаммедом Али, и своём пути к чемпионским титулам. Майк отметил как важно не бросать свою мечту и идти к ней до конца.

Напомним, что Тайсон и Цзю прибыли в столицу Урала на бой россиянина Сергея Харитонова и американца Джоуи Бельтрана по приглашению "Русской медной компании". Кроме того, в качестве гостя на турнир прилетит ещё один легендарный боец - Федор Емельяненко.

Также сразу после мастер-класса легендарные боксеры отправились в Академию единоборств РМК, а затем Тайсон сегодня вечером проведёт пресс-конференцию в историческом парке "Россия - моя история".