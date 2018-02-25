В Кургане насмерть разбился молодой рабочий, упав с высоты

В Кургане насмерть разбился 18-летний рабочий, упав с высоты 5-этажного дома.

Трагедия произошла 23 февраля рядом с домом на перекрестке улиц Гоголя и Пролетарской. Известно, что молодой человек в составе бригады занимался работами на фасаде дома, а также на крыше.

"На место выезжала следственно-оперативная группа, в данный момент по факту происшествия проводится доследственная проверка", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Также установлено, что рабочий находился на объекте без страховки. У правоохранительных органов, скорее всего, возникнут вопросы к работодателю.