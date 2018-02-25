Киев пригрозил не допустить голосования в диппредставительствах РФ из-за выборов в Крыму

МИД Украины направил ноту протеста Москве из-за проведения в Крыму президентских выборов 18 марта. Об этом написал в Twitter глава ведомства Павел Климкин.

По его словам, если в Крыму состоятся выборы, то "не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины".

Он также заявил, что всех привлеченных к выборам в Крыму Киев попытается подвести под санкции.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев намерен на международном уровне поставить вопрос о выборах президента России в Крыму.