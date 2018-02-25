Анкара поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию о прекращении на 30 дней огня в Сирии

Турция поддержала резолюцию ООН по прекращению на 30 дней огня в Сирии, об этом со ссылкой на официального представителя МИД страны Хами Аксоя пишет РИА "Новости".

Совет безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации тяжело больных и раненых. Документ был принял единогласно всеми 15 государствами 14 февраля.

"Турция не жалела сил на всех платформах для деэскалации и прекращения конфликта в Сирии, а также для установления всеобъемлющего прекращения огня, и поддерживала шаги, предпринятые международным сообществом в этом направлении", - отметил Аксой.