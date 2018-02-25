США: Российские спецслужбы организовали масштабную кибератаку на компьютеры олимпийского Пхенчхана

В США считают, что российские хакеры взломали несколько сотен компьютеров на Олимпиаде в Пхенчхане, об этом со ссылкой на анонимных представителей разведки сообщает издание Chicago Tribune.

По их словам, нападение замаскировали так, чтобы организатором атаки выглядела Северная Корея, однако на самом деле за ней стояла Россия.

Мотивом атаки, по мнению американских экспертов, стала "месть" России за решение МОК, согласно которому национальная сборная России была отстранена от участия в Играх.

В МИД России пока не прокомментировали данные заявления.