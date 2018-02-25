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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
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Дмитрий Лекух – об очередном допинг-скандале: Невозможно же соревноваться с биороботами! С одной стороны, мельдоний ему никак бы не помог, а тем более однократное его применение. С другой стороны, запрет на этот препарат все же есть в документах, есть и версия (не знаю, насколько ответственная), что таким образом он похмелье лечил. Увы, неслучайно признал свою вину и отказался от разбора в Спортивном арбитраже.
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экспертное мнение ;
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Новости
25.02.2018 10:40 Мск (12:40 Екб)
политика | За рубежом
США: Российские спецслужбы организовали масштабную кибератаку на компьютеры олимпийского Пхенчхана
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Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

В США считают, что российские хакеры взломали несколько сотен компьютеров на Олимпиаде в Пхенчхане, об этом со ссылкой на анонимных представителей разведки сообщает издание Chicago Tribune.
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По их словам, нападение замаскировали так, чтобы организатором атаки выглядела Северная Корея, однако на самом деле за ней стояла Россия.

Мотивом атаки, по мнению американских экспертов, стала "месть" России за решение МОК, согласно которому национальная сборная России была отстранена от участия в Играх.

В МИД России пока не прокомментировали данные заявления.

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25.02.2018 10:40 Мск | США | Михаил Белокрылов
12:40 Екб


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США: Российские спецслужбы организовали масштабную кибератаку на компьютеры олимпийского Пхенчхана
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