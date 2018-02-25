В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию

25.02.2018 10:32 Мск | Михаил Белокрылов

12:32 Екб





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В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию