Президент Эстонии назвала Россию "сложным, разочаровывающим соседом"

В торжественной речи по случаю Дня независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд назвала Россию "сложным, разочаровывающим соседом", пишет РИА "Новости".

Эстонский лидер заявила, что отношения с Россией соседские, но сложные.

"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", - отметила Кальюлайд.