Российские хоккеисты победили сборную Германии в финальном матче Олимпиады

В очень непростой игре хоккейного финала Олимпийских игр в Пхенчхане сборная России одержала верх над немецкими хоккеистами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Золотой гол" был забит в овертайме Кириллом Капризовым.

В первом периоде за полсекунды до конца Россия вышла вперед - счет стал 1:0. Во втором периоде счет сравнялся - немцы забросили ответную шайбу. Третий период стал самым жарким - за 56 секунд до конца при счете 2:3 Никита Гусев забросил шайбу и сравнял счет. Сборные ушли на перерыв, после чего начался овертайм.

В составе российской сборной шайбы забросили Вячеслав Войнов (20 минута), Никита Гусев (54 и 60 минуты) и Кирилл Капризов (70 минута). У немцев отличились Феликс Шютц (30 минута), Доминик Кагун (54 минута) и Йонас Мюллер (57 минута).

Стоит отметить, что сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх - в 1992 году "золото" взяла объединенная команда, а на счету сборной Советского Союза - 7 побед на Олимпиадах.

Напомним, в полуфинале российские хоккеисты обыграли сборную Чехии, а немцы взяли верх над фаворитами турнира - сборной Канады, обыграв их со счетом 4:3.