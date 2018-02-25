Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал причины, повлиявшие на решение не восстанавливать Олимпийский комитет России в правах до закрытия Олимпийских Игр в в Пхенчхане, пишет РИА "Новости".

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"Два допинг-случая было в делегации, это сыграло важнейшую роль, ключевым фактором в решении по неснятию отстранения. Но указаний в этих случаях на системный подход или на то, что делегация OAR пыталась это скрыть, не было", - отметил Бах.

Таким образом, исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпийских игр.